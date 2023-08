Im vergangen Jahr ist die Zahl der Raubstraftaten an Jugendlichen in Dresden massiv gestiegen. Die Täter: meist männliche Gleichaltrige. Die Polizei hat daraufhin die Soko Iuventus gegründet. Doch in der Regel gestaltet sich die Strafverfolgung als schwierig.(Symbolbild) Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg