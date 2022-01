Unter Beteiligung der Dresdner Polizei gab es am Sonnabend in Essen eine Razzia. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung könnte die Durchsuchung im Zusammenhang mit den gestohlenen Juwelen aus dem Grünen Gewölbe stehen. Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt bestätigte dem MDR am Sonntag lediglich die Durchführung einer Razzia von Dresdner Beamten in Essen. Die Ermittler hätten Wohnräume und Kellerräume eines Mehrfamilienhauses durchsucht.

Die Ermittler durchsuchten Wohn- und Kellerräume eines Mehrfamilienhauses. Bildrechte: ANC News