Im Zusammenhang mit dem Einbruch in Erlangen hält es ein Sachverständiger für unwahrscheinlich, dass die am Tatort gefundene Spur des 25-Jährigen indirekt dort hingekommen ist, wie von der Verteidigung behauptet. Wissam Remmo sei sehr wahrscheinlich vor Ort gewesen. Eine Sekundärübertragung könne er mit großer Sicherheit ausschließen

Der junge Mann war für den Einbruch verurteilt worden, das Urteil wurde im Zuge einer Berufung aufgehoben - mit Blick auf den Prozess um den Goldmünze-Diebstahl aus dem Bode Museum in Berlin 2017. Die dabei gegen ihn verhängte Jugendstrafe verbüßt er derzeit noch.

Laut Aussage der Berliner Ermittler haben drei Täter etwa drei Wochen vor dem spektakulären Coup in Dresden ein Fenstergitter auf der Rückseite des Bankgebäudes im Wedding aufgebogen und die Scheibe eingeschlagen, um in die Räume einzudringen. Da die zwei Bankmitarbeiterinnen flüchteten, brachen die Täter die Aktion ab. Das Gitter soll - wie später in Dresden - zuvor durchtrennt und mit Klebeband präpariert worden sein.

Ein Zwilling erklärt, nicht beim Einbruch ins Grüne Gewölbe dabei gewesen zu sein

Er sei nach einer Polizeikontrolle in der Nacht vor der Tat in Berlin ausgestiegen, sagte einer der 23-Jährigen vor Gericht. "Ich wollte nach Hause", gab er an und erzählte, dass er mit dem Taxi dorthin gefahren sei. Von dem Einbruch habe er erst am nächsten Morgen auf seinem Handy gelesen. Erstmals in Dresden gewesen sein, will er bei seiner Haftrichtervorführung. Dessen Bruder erklärte dann ebenfalls seine Unschuld.

"Ich habe mit all dem nichts zu tun", sagte der andere 23-Jährige vor Gericht. Er erzählte auch von seiner Kindheit, dass er faul in der Schule gewesen sei, immer falsche Freunde gehabt habe, Straftaten begangen und auch im Gefängnis gesessen habe.