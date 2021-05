Im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden ist am Dienstag eine weitere Wohnung in Berlin durchsucht worden. Es gehe dabei aber nicht um einen dringend Tatverdächtigen, sagte der Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt.

Anfangsverdacht rechtfertigt Durchsuchung

Da jedoch ein Anfangsverdacht bestehe, sei die Durchsuchung laut Strafprozessordnung gerechtfertigt. Es habe sich um eine verhältnismäßig kleine Durchsuchung gehandelt, so Schmidt auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Nähere Einzelheiten wollte der Oberstaatsanwalt nicht nennen. Er verwies jedoch darauf, dass die in der Wohnung lebende Person aus dem Dunstkreis der bereits in U-Haft sitzenden Tatverdächtigen stammt.

Fünfter Tatverdächtiger Mitte Mai festgenommen

Mitte Mai war ein fünfter dringend Tatverdächtiger für den Diebstahl festgenommen worden. Alle fünf mutmaßlichen Täter sind wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls und der Brandstiftung in zwei Fällen in Untersuchungshaft. Sie gehören einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie an.