Der Prozess um den spektakulären Juwelendiebstahl aus der Dresdner Schatzkammer Grünes Gewölbe geht nach der Sommerpause am Dienstag mit der Beweisaufnahme weiter. Am Vormittag hat es eine erste Entscheidung über einen Verteidiger-Antrag gegeben.

Vor der Sommerpause im Juli hatte die Verteidigung für einen der Angeklagten die Abtrennung des Verfahrens und Freispruch beantragt. Das hat der Vorsitzende Richter am Dienstag abgelehnt . Das Verfahren gegen den 24-Jährigen wird nicht vom Hauptprozess abgetrennt. Laut Richter Andreas Ziegel wird den insgesamt sechs Angeklagten Männern gemeinschaftlicher Bandendiebstahl vorgeworfen, den man nur in gemeinsamer Hauptverhandlung klären könne, auch die Rolle des einzelnen im Beziehungsgeflecht. Es sei nicht ausgeschlossen, dass noch belastende Indizien gegen den 24-Jährigen hinzu kämen. Zudem sei aus prozessökonomischen Gründen keine Abtrennung geboten, weil sonst zwei Verfahren parallel geführt werden müssten.

Am Dienstag sind weitere Zeugen geladen: Ermittler aus Dresden und Berlin sollen zu einer Polizeikontrolle der Angeklagten wenige Stunden vor dem Einbruch in Dresden und die Spurenlage in einem der Fluchtwagen befragt werden.