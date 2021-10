Grünes Gewölbe Residenzschloss in Dresden wird gegen Juwelendiebe einbruchsicher gemacht

Knapp zwei Jahre nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden ist die Westflügelfassade des Residenzschlosses komplett verhüllt. Der Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement (SIB) führt in dem Bereich, hinter dem sich das berühmte Schatzkammermuseum befindet, in den kommenden Monaten bauliche Maßnahmen durch, wie die Behörde mitteilte. Diese seien Teil der regelmäßig zu aktualisierenden Sicherheitskonzeption, "die seit dem Einbruch nochmals angepasst wurde".