Gut anderthalb Jahre nach dem spektakulären Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden ist das Schicksal der gestohlenen Schmuckstücke weiter ungewiss. Nun haben mehrere Privatpersonen eine Million Euro zur Wiederbeschaffung der kostbaren Beute ausgelobt. Es seien Menschen, die dem Museum persönlich eng verbunden sind, sagte der Berliner Rechtsanwalt Robert Unger als Vertreter der Initiative am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie wollten ungenannt bleiben und stellten die Summe aus ihrem Privatvermögen zur Verfügung. Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Marion Ackermann, dankte "für den Einsatz so vieler kunstliebender Menschen", man bleibe "hoffnungsvoll".

Die Initiative sei "sehr seriös" und der Anwalt hocherfahren in vergleichbaren Vorgängen. Es handele sich "um ein bindendes Versprechen", heißt es in der am vergangenen Wochenende in der "Welt am Sonntag" veröffentlichten Anzeige. Ziel sei nicht die Verfolgung der Täter, etwaigen Kontaktpersonen wird der Schutz ihrer Anonymität zugesichert. Laut Unger ist es ein weiterer Versuch, die verlorenen Schmuckstücke zu retten und die Schätze für Museum und Öffentlichkeit zurückzugewinnen.