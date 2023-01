Angeklagt sind die Männer aus dem Berliner Clanmilieu aber auch wegen besonders schwerer Brandstiftung. Sie sollen nicht nur an dem Diebstahl beteiligt gewesen sein, sondern setzten laut Anklage auch ein Fluchtauto in einer Tiefgarage im Stadtteil Pieschen in Brand und gefährdeten damit Menschen in darüber liegenden Wohnungen.