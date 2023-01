Im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe Dresden hat einer der Angeklagten ein Geständnis abgelegt. "Ich war nicht nur in Dresden, sondern selbst in den Räumen des Grünen Gewölbes", sagte der 29 Jahre alte Angeklagte. Sein Auftrag sei gewesen, mit einer nicht angeklagten Person durch das zuvor präparierte Gitterfenster zu klettern, die Vitrine im Juwelenzimmer zu zerschlagen und Schmuckstücke zu stehlen, "weil ich kräftig bin und dazu bereit war". Der Angeklagte will in die ursprüngliche Tatplanung aber nicht involviert gewesen sein. Er sei zwei bis drei Monate zuvor angesprochen worden, ob er mitmachen wolle.