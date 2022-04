Im Dresdner Prozess zum Juwelendiebstahl 2019 im Grünen Gewölbe Dresden hat am Dienstag einer der Ermittler der Sonderkommission ausgesagt. Er hat nach eigenen Angaben zahlreiche Videos der Überwachungskameras aus dem Dresdner Residenzschlosses ausgewertet, darunter auch vom Tatort in der sächsischen Schatzkammer. Seinen Angaben zufolge sind mehrere Männer in zwei Nächten vor der Tatnacht über den Zaun vor dem Grünen Gewölbe am Schloss geklettert. Die Videos seien insgesamt sehr schlecht, sagte der Zeuge. Es könnten jeweils nur Personensilhouetten wahrgenommen werden.

Das Fenster durch das die Diebe eingestiegen, lässt viele Fragen offen. (Archivfoto) Bildrechte: TNN

Am Tatort waren während des Schmuckdiebstahls laut Angaben des Ermittlers insgesamt sechs Personen. Im Innenraum des Grünen Gewölbes seien auf den Videos nur zwei Täter zu sehen. Einer von ihnen habe 26 Mal auf die Vitrine mit dem Schmuck eingeschlagen, der andere mindestens vier Mal.

Juwelendiebstahl für Museumsdirektor "undenkbar"

Ein Diebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden war für den langjährigen Direktor Dirk Syndram "undenkbar". "Wir sind immer davon ausgegangen, dass keiner auf die Idee kommt, so etwas zu stehlen, weil man es nicht verwerten kann", sagte der pensionierte Museumschef am Dienstag. Trotz aller Spekulationen glaube er nicht, "dass es dafür einen Markt gibt."

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Wir sind immer davon ausgegangen, dass keiner auf die Idee kommt, so etwas zu stehlen, weil man es nicht verwerten kann. Dirk Syndram ehemaliger Museumschef

Juwelen eine Art Weltkulturerbe

Bei den Juwelengarnituren macht laut Syndram das Ensemble den Wert aus. Die Juwelen seien "so etwas wie ein Weltkulturerbe". Der Versicherungswert der Stücke basiere auf Schätzungen anhand von Vergleichen mit anderen Schmuckstücken. Die "Epaulette", eines der prominentesten Teile der nach wie vor verschollenen Beute, koste "mindestens so viel wie ein Rubens", sagte Syndram.

Er habe bei der Einrichtung des Historischen Grünen Gewölbes "optimale Sicherheit" gewollt, sich damit aber weniger beschäftigt, erklärte Syndram. Seine Aufgabe sei gewesen, die Schatzkammer August des Starken wiederherzustellen.

Schon während der ersten sechs Verhandlungstage war im Prozess deutlich geworden, dass es Lücken im Sicherheitssystem des Residenzschlosses gab. Unter anderem konnten die Täter Tage vor dem Einbruch das Gebäude ausspähen und ein Fenstergitter durchtrennen.

Sachsens Kulturministerium erklärte bereits im Oktober 2021 auf eine Kleinen Anfrage des Linken-Abgeordneten Rico Gebhardt: "Es besteht der Verdacht, dass die Tatverdächtigen entweder in der Nacht vom 18. auf den 19. November 2019 oder vom 20. auf den 21. November 2019 mit einem Schneidewerkzeug eine Öffnung in das historische Gitter des Fensters schnitten."

Durch dieses seien sie in der Tatnacht in das Residenzschloss gelangt. "Die Ermittlungen legen den Schluss nahe, dass die Tatverdächtigen das herausgeschnittene Gitterteil sodann vorübergehend wiedereinsetzten und es dort mit Klebematerial fixierten." Da der Bereich zwischen der Mauer, über welche die Tatverdächtigen stiegen, sowie das Einstiegsfenster im Lichtschatten und daher vollständig im Dunklen gelegen habe, seien einzelne Handlungen am Einstiegsfenster per Video nicht erkennbar.

Die Ermittlungen legen den Schluss nahe, dass die Tatverdächtigen das herausgeschnittene Gitterteil sodann vorübergehend wiedereinsetzten und es dort mit Klebematerial fixierten. Antwort Kulturministerium Sachens auf eine Kleinen Anfrage des Linken-Abgeordneten Rico Gebhardt

Nach Angaben des Kulturministeriums war das Residenzschloss im Tatzeitraum zwar mit Scannern versehen gewesen, die bei der Erfassung einer Bewegung im Bereich der Fassade grundsätzlich Alarm auslösten. "Das Einstiegsfenster wurde von diesen jedoch nur teilweise erfasst, da es zum Teil in einem toten Winkel lag. Die Öffnung, die die Tatverdächtigen in das Fenstergitter schnitten, befand sich dabei in diesem toten Winkel." In den betreffenden Nächten vor dem Juwelendienstahl sei der Scanner scharf geschaltet gewesen, "löste jedoch nicht aus."