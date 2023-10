Ab Dezember soll die Leitzentrale im Residenzschloss nicht mehr von externen Dienstleistern besetzt werden, sondern von SKD-Personal. Geplant ist, auch in den weiteren Leitzentralen des Museumsverbundes eigene Mitarbeitende einzusetzen. Dafür seien insgesamt 23 Stellen vorgesehen. Zu den Staatlichen Kunstsammlungen gehören 15 Museen - neben dem Residenzschloss unter anderem die Gemäldegalerie Alte Meister im Zwinger, das Kunstgewerbemuseum in Schloss Pillnitz oder das Grassi-Museum in Leipzig. Die SKD rechnen für Sicherheitsdienstleistungen 2024 mit rund 15 Millionen Euro an Kosten.