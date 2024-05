Aufgrund einer Polizeikontrolle habe sich der Angeklagte aber entschieden, die Beamten abzulenken, die das Auto observierten. Nach Überzeugung der Staatsanwalt habe J. Remmo so entscheidend den Einbruch begünstigt. Er ist einer der Brüder der Mittäter.

Im zweiten Prozess um den Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe wurde am Freitag die Beweisaufnahme abgeschlossen. Die beiden Verteidiger des Angeklagten wollen am kommenden Mittwoch ihr Plädoyer halten. An diesem Tag könnte auch das Urteil gesprochen werden.