Die Konzertreihe "Kaisermania" mit Roland Kaiser soll in diesem Jahr wieder am Dresdner Elbufer stattfinden. Wie der Veranstalter mitteilte, sind bislang vier Termine geplant. Die beliebten Open-Air-Konzerte sollen demnach am 6. und 7. August sowie am 13. und 14. August stattfinden. Alle für das Vorjahr erworbenen Karten behielten ihre Gültigkeit.