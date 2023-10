Der Ticketvorverkauf für die Kaisermania 2024 am Dresdner Elbufer steht: Er beginnt am 8. November 2023 um 11 Uhr. Das bestätigte der Veranstalter MDR SACHSEN am Freitag. "Um die Fans vor Zweitmarktanbietern und anderen unseriösen Angeboten zu schützen, werden die Eintrittskarten der Kaisermania 2024 ausschließlich personalisiert über Eventim verkauft. Die Anzahl der Tickets wird auf vier pro Käufer und Termin begrenzt", infomierte der Ticket-Dienstleister.