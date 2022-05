May hat von 1888 bis zu seinem Tod in Radebeul gelebt und dort wesentliche Teile seines Gesamtwerks verfasst. Daran erinnert das Museum im einstigen Wohnhaus des Autors, das in diesem Jahr direkt ins Festgeschehen mit einbezogen wird. Am Sonnabend feiert der Schauspieler Gojko Mitić, Held vieler Indianerfilme, seinen 80. Geburtstag dort nach. Mitić, der am 13. Juni 1940 in Serbien zur Welt kam, sei den ganzen Tag da, kündigte Museumssprecher Kevin Sternitzke an. Fans könnten ihn treffen, eine Ausstellung über sein filmisches Schaffen und seinen Film "Die Söhne der großen Bärin" anschauen.