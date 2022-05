"Ich bin seit meiner Kindheit ein großer Fan von Gojko Mitić, reiste auch zu fast allen seiner Auftritte bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg", berichtet eine Besucherin aus Dresden. Mitićs Indianerfilme wie "Die Söhne der großen Bärin", "Blutsbrüder" oder "Ulzana" waren in ostdeutschen Kinos allgegenwärtig. Bei den diesjährigen Karl-May-Festtagen ging es aber nicht nur um einen nostalgischen Rückblick.

Vor Ort im Garten des Karl-May-Museums lüftete Moderator Hartmut Felber, passend in Indianer-Bekleidung, ein gut gehütetes Geheimnis: Auch DDR-Fernsehliebling Gojko Mitić soll Beobachtungsobjekt der Stasi gewesen sein. "Bei Dreharbeiten in Biesenthal bei Berlin kam das Filmteam einem geheimen Stasi-Bunker immer näher. Da hat die Stasi dich gesehen, aber, du Gojko, die Stasi nicht", berichtete Felber. Im Bunker, der kurz vor Mauerfall fertiggestellt wurde und für Führungen zu besichtigen ist, könnten sich Fans dazu informieren.

Und was rät der Schauspieler der jungen Generation in Sachen Sport und Fitness, da viele Kinder nach den Corona-Lockdowns sportliche Probleme haben? "Da muss man die Kinder beschäftigen", sagt der drahtige Senior. "Jeder Schüler hat heutzutage ein Handy. Die Kinder werden abhängig davon", mahnt er. Was dagegen hilft sei "allgemein Sport machen. Da reicht es, durch den Wald zu laufen oder zu schwimmen", sagte Mitić zu MDR SACHSEN. Zu seinen eigenen Filmplänen befragt, will sich Mitić nicht festlegen. "Ich nehme was kommt und mache das Beste daraus."