Das Karl-May-Museum in Radebeul feiert an diesem Wochenenden den 180. Geburtstag des Abenteuerschriftstellers Karl May. Geplant sind Autogrammstunden, szenische Lesungen und an beiden Wochenendtagen "Ferienabenteuer mit Karl May" (10 bis 16 Uhr). Dabei lernen kleine Besucher ab 5 Jahren spielerisch an interaktiven Stationen die Facetten des schillernden Schriftstellers kennen, kündigte das Museum an. Karl May wurde am 25. Februar 1842 im heutigen Hohenstein-Ernstthal geboren. Laut UNESCO ist er einer der am häufigsten übersetzten deutschen Schriftsteller.