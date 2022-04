Mitić spielte in der DDR in zahlreichen Defa-Verfilmungen verschiedene Indianer-Persönlichkeiten und engagiert sich für den Erhalt des Erbes von Karl May. Es sei "bewegend" an den Ort zurückzukehren, an dem Karl May seine Geschichten verfasst hat, sagte Mitić. "Das Lesen der Bücher hat mich zu den Indiandern geführt", so der Schauspieler. Das zu erhalten, sei eine wunderbare Sache. "Klar bin ich dafür zu haben", so Mitić.