In Dresden ist derzeit die Feuerwehr im Großeinsatz. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, steigt aus dem Keller eines Mietshauses an der Leipziger Straße Rauch. Zehn Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, anfangs war von 20 Menschen die Rede. Ein fünfjähriges Mädchen wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.



Die übrigen Bewohner werden derzeit in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe betreut. Die Leipiger Straße ist zwischen der Wüllnerstraße und dem Dreyßigplatz voll gesperrt. Deshahalb können auch keine Straßenbahnen der Linie 4 in diesem Bereich fahren.