Im gelben Kittel mit blauen Plastiküberziehern stehe ich im Vorraum des Forschunglabors des Walther-Pauer-Baus der Technischen Universität. Ich werde heute mitten in Dresden einen Kernreaktor bedienen. Dabei stammt mein Wissen über Kernspaltung aus dem Physik-Grundkurs der Schule vor einem Vierteljahrhundert. Und aus dem, was ich über Atomkraftwerke gehört hat, in denen etwas schiefgegangen war. Trotzdem werde ich gleich einen Atomreaktor der Wasserstoff- und Kernenergietechnik der TU Dresden anfahren. Was für ein surrealer Moment!

Bevor es in den Reaktorraum geht, müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Das Tragen eines Personendosimeters ist Pflicht. Bildrechte: Madeleine Arndt

Mich holt der Leiter des Ausbildungs- und Forschungsreaktors, Carsten Lange, mit Sicherheitsroutinen auf den Boden der Tatsachen zurück. Er reicht mir ein Dosimeter, das ich tragen soll. Dieses Gerät misst mit hoher Präzision Gammastrahlung. Zum Beweis, dass es das wirklich tut, holt der Reaktorphysiker einen alten Drehzahlmesser von einem Flugzeug aus dem Schrank. Die Leuchtziffern der Anzeige enthalten Radium-226 aus natürlich vorkommenden Uraninit - ein Mineral, das auch Pechblende genannt wird, wie Lange erklärt. Er bewegt den Drehzahlmesser zum Dosimeter hin. Tatsächlich knattert das kleine Ding. Der Ton wird immer schneller und endet mit einem anhaltenden Fiepen, als der Drehzahlmesser das Dosimeter berührt. Wegen seiner Radioaktivität wird Radium-226 heute nicht mehr zur Herstellung von Leuchtfarben auf Zifferblättern verwendet, erklärt Lange.

Ich klemme mir das Dosimeter an den Kittel. An mir gibt das Gerät keinen Mucks von sich. Die Dosisleistung meiner natürlichen Gammastrahlung, die sogenannte Hintergrundstrahlung, beträgt laut Anzeige 0,15 Mikrosievert. Durch natürliche Strahlung erreicht man im Schnitt eine jährliche Dosis von zwei Millisievert, heißt es. Mikrosievert liegt um den Faktor 1.000 darunter, was mich beruhigt.

Carsten Lange trägt die Zahl vorschriftsmäßig ins Besucherbuch ein. Interessant wird aber erst der Wert, mit dem man den Reaktorraum später wieder verlässt. Der Wissenschaftler belehrt mich: "Im Reaktorraum wird nicht gegessen und getrunken." Okay, das hatte ich auch nicht vor. Ebenso sollte man sich nicht mit den Händen ins Gesicht fassen. Ich werde es versuchen. Dann betreten wir den wohl bestgesichertsten Ort der Universität.

Ein Hand-Fuß-Kleider Monitor zeigt Kontaminationen mit radioaktiven Stoffen an. Bildrechte: Madeleine Arndt



Dort thront er knapp drei Meter hoch im Raum: der Ausbildungsreaktor der TU Dresden. Er sieht aus wie ein Tank oder ein Silo - nur dass hier kein Getreide drin ist, sondern 796 Gramm Uran 235. Eine kleine Treppe führt auf den Reaktor, ein graues Geländer umfasst den Reaktorkopf. AKR-2 prangt in großen Buchstaben auf der orangefarbenen Hülle.

Er ist der Nachfolger des ersten Reaktors, der 1978 an der Universität in Betrieb ging. Damals in der DDR wollte man den Bezirk um Dresden zum Zentrum für Kernenergieforschung entwickeln. Ein zweiter Ausbildungsreaktor befand sich am Standort der Uni Zittau/Görlitz. Während dieser in den 1990er-Jahren abgerissen wurde, folgte in Dresden auf AKR-1 im Jahr 2005 der AKR-2. Er ist der modernste Reaktor Deutschlands und der einzige in Ostdeutschland, wie Lange betont. Ich bin beeindruckt.

Seit 1978 gibt es an der TU Dresden einen Kernreaktor für Ausbildungs- und Forschungszwecke. Bildrechte: Madeleine Arndt



Das radioaktive Material liegt in ihm in mehreren Schichten verpackt, wird mir erklärt. Es gibt Unterdruckbehälter, Metallcontainer, Reflektoren, Absorber aus verschiedenen Materialien. Dazu steht der Reaktor auf einem schwingungssicheren Fundament. Auch steckt das Uran nicht in röhrenförmigen Brennstäben, so wie es in Atomkraftwerken üblich ist. Hier am Ausbildungsreaktor wurde das Uran in Polyethylanplatten hineingemischt.

Im Keller steht eine knallgelbe Tonne, wie man sie von der Atommüllentlagerung kennt. "Die hier wird immer leer bleiben", deutet Lange darauf. Schon ein Gramm des Urans 235 reiche aus, um den Ausbildungsreaktor 1.400 Jahre im 24-Stundenbetrieb zu halten. Es entstehe also kein Atommüll.

Bevor ich an die Schaltzentrale darf, gibt es eine theoretische Unterweisung am Whiteboard. An der Tafel haben sich bereits unzählige Formeln gesammelt - für mich ein mathematisches Sprachenbabel. "T2" schreibt Lange dazu. Das ist die Verdopplungszeit der Neutronen bei der Kernspaltung. Diese müsse ich unbedingt im Auge behalten, schärft er mir ein. Denn die Menge der durch die Kernspaltung frei werdenden und wiederum Kernspaltungen auslösenden Neutronen wachse exponentiell.

Ich muss an die indische Fabel denken, bei der sich ein Mann vom König seinen Lohn in Reiskörnern auf einem Schachbrett auszahlen lassen wollte. Auf dem ersten Feld sollte ein Korn liegen, auf den folgenden stets die doppelte Anzahl. Durch das exponentielle Wachstum hätten zuletzt 9.223.372.036.854.775.808 Körner auf dem 64. Feld liegen müssen. Das hatte mein Sohn mal mühsam für seinen Matheclub ausgerechnet. Neun Trillionen Reiskörner machen demütig. "30 Sekunden sollte die Verdopplungszeit betragen, aber bitte nicht weniger", sagt unterdessen Lange. Mein Puls steigt. Schließlich möchte ich nicht, dass gigantische Neutronenwolken im Reaktor wild durch die Gegend schießen.

Carsten Lange am Schaltpult: Neben drei Computermonitoren gibt es auch analoge Messeinrichtungen. Bildrechte: Madeleine Arndt

Nach einem Sicherheitscheck geht es los: Ich setze mich an das Schaltpult, um die Kernspaltungskettenreaktion in Gang zu setzen. Vor mir sehe ich drei Computermonitore und dazu eine analoge Anzeigetafel. "Das heißt, wenn die Bildschirme während des Betriebs kaputtgehen, haben Sie immer noch die analoge Anzeige", sagt Lange. Die Verdopplungszeit der Neutronen liegt laut Anzeige bei 1.000 Einheiten, was nach Aussage des Reaktorleiter so viel wie unendlich bedeutet. Hier tut sich also gerade nichts. Doch das werde ich gleich ändern.

Ich drehe am Pult einen Schlüssel, um die Steuerstäbe freizugeben, mit denen die Anlage kontrolliert wird. Meine Aufgabe ist es, den Kernreaktor in den kritischen Zustand zu fahren. Kritisch sei in der Reaktorphysik aber nicht gleichbedeutend mit besorgniserregend, wirft Lange ein. Der kritische Zustand ist in diesem Fall völlig okay. Damit wird nämlich der Punkt bezeichnet, an dem eine sich selbst erhaltende Kettenreaktion passiert.

Gesteuert wird der Reaktor per Mausklick. Die Monitore zeigen mir seinen Zustand an. Ich aktiviere mit der Maus den Ausfahren-Schalter, ein Relais klickt und ich bewege langsam einen Steuerstab aus Cadmium aus der Spaltzone des Reaktors. Sofort fangen die Zahlenanzeigen an zu tanzen. Die Verdopplungszeit, die ursprünglich bei 1.000 lag, verkürzt sich rapide.

Laut Monitor ist mein Steuerstab Nummer 1 jetzt halb ausgefahren etwa in der Mitte des Reaktors. Die Verdopplungszeit liegt bei circa 200 Sekunden. "Jetzt fahren Sie den zweiten Stab. Und wenn 30 Sekunden angezeigt werden, lassen Sie einfach die Maustaste los", werde ich von Lange angeleitet. Einfach gesagt – die Werte am Pult ändern sich permanent, springen mal hoch, mal runter. Mehr und mehr Neutronen zerteilen Atomkerne des Urans, um weitere Neutronen freizusetzen. Irgendwo zwischen 72 und 64 Sekunden Verdopplungszeit halte ich den zweiten Steuerstab an.

Klägliche 0,03 Watt Leistung hat der Reaktor nun. Das System sei noch unterkritisch, bemerkt Lange. Um Schwung in die Sache zu bringen, machen wir den Reaktor als nächstes überkritisch. Dafür kommt der dritte Steuerstab an die Reihe. "Immer schön auf die Verdopplungszeit gucken", mahnt Lange. Auf der Grafik im Monitor klettert die Kurve exponentiell nach oben. Der Reaktor befindet sich bald im überkritischen Zustand, es werden mehr Neutronen produziert als verloren gehen. Doch kein Grund zur Panik, solange ich behutsam nachregele.

Auf dem Monitor kann ich die Position der Steuerstäbe sehen. Der Reaktor befindet sich hier im kritischen Zustand bei einer Leistung von einem Watt. Bildrechte: Madeleine Arndt

Mit dem richtigen Ausbalancieren der Steuerstäbe - mal ein Stück höher, dann wieder tiefer - nähere ich mich dem kritischen Zustand. Die Werte pegeln sich ein und die Kernspaltung wird zum Selbstläufer. Wir sind bei einer Leistung von einem Watt angekommen.

Der kritische Zustand der kerntechnischen Anlage ist für meine Sinnesorgane nicht erlebbar. Zu hören ist nur das kontinuierliche Rauschen der Lüftung im Labor. Ich schaue angestrengt, aber ohne viel zu verstehen, auf die Daten am Bildschirm. "Es ist kompliziert", seufzt Lange, der sich für mich viel Zeit genommen hat.

23,8 Grad Celsius wird als Temperatur in der Spaltzone angezeigt. "Müsste es nicht im Reaktor heiß werden", frage ich. Atomkraftwerke erzeugen doch durch Spaltung von Uran oder Plutonium enorme Energiemengen? Der TU-Reaktor kann das nicht, verneint Lange. Mit seiner Höchstleistung von zwei Watt Wärme erzeugen zu wollen, wäre so, als halte man eine alte Fahrradlampe in einen Wassereimer. Genutzt werde der Forschungsreaktor vielmehr als Neutronenquelle. Schade, das ist nicht gerade etwas für den Hausgebrauch, denke ich.

Im Labor begegnen einem viele Warnhinweise. Hier an der Tür zum Reaktorkeller warnt ein Schild vor Radioaktivität. Bildrechte: Madeleine Arndt

Während der Kernreaktor arbeitet, fällt mein Blick immer wieder auf den roten Schalter am Pult. Er schreit mit seiner Signalfarbe: "Drück mich nicht" und wirkt dadurch umso verlockender. Und dann, juchhu, bekomme ich die Erlaubnis, den Notknopf für die Reaktorschnellabschaltung zu drücken. "Da geht aber nichts kaputt", versichere ich mich lieber noch einmal. Carsten Lange schüttelt gelassen den Kopf.

Ich klappe also den Deckel des Schalters auf und drücke die Taste rein. Es macht kurz klack. Die Steuerstäbe sind in weniger als einer Sekunde in ihre Ausgangsposition zurückgeschnellt. Der Reaktor ist aus. Der kritische Zustand futsch, es findet keine Kernspaltung mehr statt.

Beim Verlassen des Labors gebe ich mein Dosimeter wieder ab. Es zeigt jetzt 0,6 Mikrosievert an. Die Strahlendosis in meinem Körper hat sich durch die Anwesenheit am Reaktor messbar erhöht. Dennoch sei die Dosis sehr gering, so Lange. Sich einen Meter vom Reaktor entfernt aufzuhalten, sei vergleichbar mit der Strahlung, der man im Flugzeug in 11.000 Metern Höhe ausgesetzt ist, zieht er einen Vergleich.

Bevor ich die kerntechnische Anlage verlassen darf, muss ich mich in einen sogenannten Hand-Fuß-Kleider-Monitor stellen. Er checkt, ob Oberflächen verseucht wurden. Das ist nicht der Fall. Mein Kittel und die Schuhüberzieher kommen in die Wäsche. Dann drücke ich die Ausgangstür auf. Ein Luftzug weht mir ins Gesicht. Im Labor herrscht ständiger Unterdruck, damit keine Substanzen nach außen dringen können. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme im wohl am besten überwachten Teil der Dresdner Universität.