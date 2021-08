Für den Autozulieferer-Standort von ThyssenKrupp in Kesselsdorf bei Dresden zeichnet sich der Weiterbetrieb ab. Wie der Konzern mitteilte, wird die Tochter-Firma Carbon Components an das Unternehmen action composites aus Österreich verkauft. Über den Preis sei Stillschweigen vereinbart worden. Mit der Vertragsunterzeichnung könne die Einstellung der Geschäftstätigkeit abgewendet werden. Dies sei eine erfreuliche Nachricht für die rund 100 Beschäftigten, erklärte ThyssenKrupp am Donnerstag.