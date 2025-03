Ein Unbekannter hat in Dresden und Wilsdruff versucht, Kinder in sein Auto zu locken. Wie die Polizei mitteilte, bot er vorgestern auf dem Dahlienweg in Dresden-Gorbitz einem Vierjährigen dafür Süßigkeiten an. Als die Begleiterin des Jungen hinzukam, fuhr der Mann davon.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Arno Burgi