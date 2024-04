Die Polizei ermittelt in Meißen gegen vier Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung. Die Mädchengruppe soll ein 13 Jahre altes Mädchen am Sonnabendvormittag im Käthe-Kollwitz-Park in Meißen angesprochen und in ein Abrisshaus in der Nähe gezerrt haben. Dies teilte die Polizei mit. Wie Polizeisprecher Marko Laske MDR SACHSEN sagte, sei das Opfer gehörlos und könne sich nur schwer verständigen. "Das Kind wurde dort über mehrere Stunden lang festgehalten. Während der Zeit ist das Kind offensichtlich auch geschlagen worden."

Bildrechte: Christian Essler

Von Mädchengruppe gefesselt und geschlagen

Die 13-Jährige habe leichte Verletzungen davongetragen und musste medizinisch versorgt werden. Der Polizei zufolge sei das Mädchen gefesselt worden und unter anderem mit einem Stock geschlagen worden. "Was die seelischen beziehungsweise psychischen Verletzungen angeht, darüber maße ich mir keine abschließende Bewertung an. Man kann sich allerdings gut vorstellen, dass es eine außergewöhnliche Situation war und ein schwerwiegendes Ereignis für die 13-Jährige", so der Polizeisprecher.

Bildrechte: Christian Essler

13-Jährige konnte fliehen und erstattete Anzeige

Ob die tatverdächtigen Mädchen ihr mutmaßliches Opfer kannten, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter. Die 13-Jährige habe den Angaben zufolge nach mehreren Stunden fliehen können und habe sich unmittelbar danach an seine Mutter gewandt. Daraufhin sei die Polizei verständigt worden. Die Beamten haben die tatverdächtige Vierergruppe in der Nähe aufgreifen und die Personalien aufnehmen können, wie ein Polizeisprecher sagte. Nun stünden die Vernehmungen an.



Das zwölfjährige Mädchen der Gruppe ist dem Polizeisprecher zufolge noch nicht strafmündig. "Bei der 17-Jährigen sieht es anders aus. Wir werden die Ermittlungen zunächst führen. Wie das dann letztlich ausgewertet wird, obliegt der Staatsanwaltschaft", so der Polizeisprecher. Zum Motiv könne aktuell noch nichts gesagt werden. Gestohlen wurde dem Mädchen nichts, wodurch sich die Tat von den Fällen von Jugendkriminalität in Dresden unterscheide, in denen die Soko Iuventus häufig in Verbindung mit Raub ermittelt.