"Die Eier waren so cool. Dass da was drin ist", erzählt Leopold. Wenn seine Familie und Eltern Zuhause Eier essen, muss der Vierjährige immer an die Eier und Küken in seiner Kita denken. "Ich hätte auch gern solche Hühnereier." Doch dann denkt Leopold eine Weile nach und findet, dass der Platz im Kinderzimmer nicht genügt. "Dann hätte ich ja gar keinen Platz mehr zum Spielen!"