Grund dafür ist Bibas zufolge die sinkende Geburtenrate. "In den Zeiten wo es knapp war, haben wir bis unter die Dachkante jeden Quadratmeter ausgenutzt, um übertrieben gesagt, Kinder reinzustopfen", sagt Bibas. Nun gebe es wieder mehr Platz in den Kitas. Dass manche Kindergärten so schlecht belegt sind, liege zudem an einer nicht optimalen Lage. Kindergärten seien in Zeiten mit sehr hoher Nachfrage überall gebaut worden, wo Platz war, so Bibas. "Die Kitas waren trotzdem knackevoll. Nun nehmen die Eltern einen Platz wohnortnah."