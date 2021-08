Die Staatsanwaltschaft Dresden hat einen Mann wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Sie wirft dem 51 Jahre alten Mann insgesamt 17 Fälle vor, teilte die Behörde mit. Der Beschuldigte soll die Taten im Jahr 2020 und in diesem Jahr in seiner Wohnung in Dresden-Prohlis begangen haben. Dabei sollen die zu den Tatzeiten sieben und acht Jahre alten Mädchen auch gefilmt und fotografiert worden sein.