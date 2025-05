Insgesamt 91 Filme nachmittags und abends: Darauf können sich die Besucherinnen und Besucher der Filmnächte Dresden in diesem Sommer freuen. Los geht's am 19. Juni. Die Veranstalter kündigen in den neun Filmnächte-Wochen zudem zwölf Konzerte an, darunter vier Kaisermania-Abende (Termine ausverkauft), ein Konzert der Fantastischen Vier, Ski Aggu, Johannes Oerding und eine Partynacht mit dem Dresdner DJ Purple Disco Machine. Es soll einen Schallplatten-Flohmarkt, die Dresdner Kurzfilmnächte und Poetry-Slams geben.