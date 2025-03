Bildrechte: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Kita, Krippe, Hort Dresden und Leipzig erhöhen Beiträge - teilweise bis zu 43 Prozent

14. März 2025, 15:58 Uhr

Für die Betreuung eines Krippenkindes sollen Eltern in Dresden bald mehr als 43 Prozent an Elternbeiträgen pro Monat für eine Betreuung von neun Stunden zahlen. Für Kita-Kinder wird es mehr als 20 Prozent teurer. Auch die Stadt Leipzig hebt nun erstmals seit Jahren die Preise an. Die Elternbeträge für ein Krippenkind liegen in Leipzig bei etwa zwei Drittel von denen in Dresden.