Das "Lößnitzer Kinderland" in Radebeul hat vom Aktionskreis Psychomotorik das Qualitätssiegel zur psychomotorischen Kita erhalten. Damit ist sie die erste dieser Art in Sachsen. Das Anliegen einer solchen Kita ist, Kinder mit Bewegungsangeboten in ihrer individuellen Entwicklung zu fördern. Das Lößnitzer Kinderland erfülle die Prüfkriterien vor allem wegen eines ausgebauten Spiel-Hofs und weiteren Angeboten in einem Bewegungsraum, sagte Dozentin Silvia Bender-Joans. Das Prüfsiegel gilt für 3 Jahre.