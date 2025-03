Wut und Unverständnis in der Elternschaft

"Die Eltern sind unglaublich frustriert", sagt Manuela Hammer. Sie ärgert, dass die Eltern nicht mitentscheiden konnten, welche Kita geschlossen wird. "Wir glauben, es hätte bessere Lösungen gegeben", sagt sie.

Man darf ja nicht nur die Geburtenraten sehen, sondern auch den Zuzug von Familien. Manuela Hammer Initiatorin der Online-Petition zum Kita-Erhalt

Das Argument der sinkenden Geburten will sie nicht gelten lassen: "Man darf ja nicht nur die Geburtenraten sehen, sondern auch den Zuzug von Familien. In Boxdorf soll ja auch bald ein großer Standort von TSMC gebaut werden, bei dem 6.000 Menschen zuziehen sollen. Das wäre auch unser Einzugsgebiet." Außerdem würde sie sich wünschen, wenn der Geburtenrückgang dafür genutzt werden würde, den Personalschlüssel anzupassen.

Betroffene Eltern: Warum gerade diese Kita?

Andere betroffene Eltern haben zwar mehr Verständnis, dass auf den Geburtenrückgang in der Stadt reagiert werden muss, können aber nicht nachvollziehen, warum es ausgerechnet die Kita "Guter Hirte" trifft. In zahlreichen Kommentaren der Online-Petition werden Bedauern, aber vor allem Wertschätzung für die Kita, das Konzept und die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher geäußert: Die Kita sei "etwas ganz Besonderes", "ein Wohlfühlort", eine "hervorragende Kita", "der beste Kindergarten der Region", in der Kinder eine "unheimlich liebevolle Betreuung erfahren", ein "überragendes Kinderhaus". Einige Petenten drücken ihre Sorge aus, in anderen Kitas keinen Platz zu finden oder sprechen die Befürchtung überfüllter Einrichtungen an. Bildrechte: MDR / Katalin Valeš

Barbara Gärnter von der Kinderarche sagt dazu: "Wir können Mut machen, dass für jedes Kind im Sommer 2026 ein Betreuungsangebot da sein wird. Es wird kein Kind auf der Straße stehen. Wir werden innerhalb der Kinderarche Sachsen ein ganz attraktiven und liebevollen Betreungsplatz anbieten können."

Der Ärger der Eltern bleibt: "Es ist die am besten ausgelastete Kita, im Vergleich zu den anderen drei Kitas des Trägers. Die Anmeldezahlen übersteigen immer wieder die Plätze", sagt Joachim Schreiter, Vater von vier Kindern. Seine jüngste Tochter besucht die Kita, seine andere Tochter den Hort im "Guten Hirten". Was mit den Hortplätzen geschehen soll, sei bislang völlig unklar.

Eltern wollen Zahlen und Belege für Argumentation

Außerdem sind die Eltern von den am Elternabend vorgetragenen Gründen für Schließung nicht überzeugt: "Die Behauptung, dass eine Kita erst ab 80 oder 90 Kindern wirtschaftlich tragfähig sei, steht im Widerspruch zu der Investition der Stadt in die Sanierung der Kita Waldstraße für 1,9 Millionen Euro, die knapp 80 Plätze bietet", sagt Manuela Hammer und ergänzt: "Ein kleiner, voll ausgelasteter Kindergarten wie der 'Gute Hirte' dürfte wirtschaftlich effizienter sein als eine größere, halb ausgelastete Einrichtung wie die an der Riesestraße."



Dem Träger wirft sie mangelnde Transparenz vor: "Die Begründung der Schließung mit wirtschaftlichen Argumenten ist bisher nicht transparent belegt worden. Es wurden keine belastbaren Zahlen offengelegt." In einigen Kommentaren unter der Petition argumentieren auch andere Eltern so.

Bildrechte: MDR / Katalin Valeš

"Auch für uns ist das ein Trauerprozess. Es ist nicht einfach so eine Kita zu schließen", sagt der scheidende Vorsitzende der "Kinderarche Sachsen" Matthias Lang. Er habe die Kita selbst mit aufgebaut, müsse als Vorsitzender jedoch mehr als nur die Familien dieser einen Kita in den Blick nehmen. Die Kinderarche Sachsen sei für 1.700 Kinder und 630 Mitarbeiter verantwortlich. Dass es die Kita "Der gute Hirte" trifft, habe mehrere Gründe. Barbara Gärtner macht vor allem strukturelle Bedingungen verantwortlich:

demografische Entwicklung in Radebeul: "Die Prognosen sind dramatisch, es werden im Moment einfach zu wenig Kinder geboren."

in Radebeul: "Die Prognosen sind dramatisch, es werden im Moment einfach zu wenig Kinder geboren." sinkende Anmeldezahlen : "Die Anmeldezahlen in den Kindertageseinrichtungen gehen zurück, damit sind die Häuser nicht mehr ausgelastet."

: "Die Anmeldezahlen in den Kindertageseinrichtungen gehen zurück, damit sind die Häuser nicht mehr ausgelastet." Trägervielfalt in Radebeul gewährleisten: "Wir mussten gemeinsam mit der Stadt und mit anderen Trägern die gesamte Kita-Landschaft in Radebeul betrachten und uns Gedanken machen, wie wir Kita-Plätze reduzieren können."

in Radebeul gewährleisten: "Wir mussten gemeinsam mit der Stadt und mit anderen Trägern die gesamte Kita-Landschaft in Radebeul betrachten und uns Gedanken machen, wie wir Kita-Plätze reduzieren können." Auf Bedarf reagieren: "Der Standort auf der Hauptstraße gibt uns keine Möglichkeit, dort perspektivisch Kinder ab einem Jahr zu betreuen.

reagieren: "Der Standort auf der Hauptstraße gibt uns keine Möglichkeit, dort perspektivisch Kinder ab einem Jahr zu betreuen. Inklusion: "Aufgrund räumlicher und fachlicher Bedingungen im Kinderhaus "Guter Hirte" können dort keine Kinder mit Inklusionsbedarf und Eingliederungshilfe betreut werden und wir können somit nicht dem gesetzlichen Anspruch auf Inklusion gerecht werden. "

Hinzu komme, dass mit den Kitas auf der Riesestraße und auf der Waldstraße in unmittelbarer Nähe zwei weitere Kitas des Trägers sind, die in den vergangenen Jahren bzw. aktuell sehr umfangreich und mit viel Eigenmitteln saniert worden sind. Anders als das Kinderhaus "Der Gute Hirte" befinden sich diese beiden Kitas im Eigentumsverhältnis der "Erbpacht", was bedeutet, dass die Immobilien der Kinderarche Sachsen gehören.

Der Träger sichert zu, in die nächsten Schritte die Eltern einzubeziehen. Nicht zuletzt wegen des christlichen Profils der Einrichtung, das vielen Eltern wichtig ist. Bildrechte: MDR / Katalin Valeš

Retten, was zu retten ist

Am 25. März soll eine Steuerungsgruppe zusammenkommen, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Kirchgemeinde und des Trägers sowie aus Mitarbeitenden sowie Eltern zusammensetzt. "Wir wollen das Konzeptionelle des 'Guten Hirten', was auf Eltern so attraktiv wirkt, herausarbeiten und in Teilen auf die anderen beiden Kitas übertragen", erklärt Barbara Gärtner die Idee. "Wir haben jetzt anderthalb Jahre Zeit und laden die Eltern ein, das mit uns zu gestalten. Wir hoffen, dass wir gemeinsam nach vorne blicken können."

Wir haben jetzt anderthalb Jahre Zeit und laden die Eltern ein, das mit uns zu gestalten. Wir hoffen, dass wir gemeinsam nach vorne blicken können. Barbara Gärtner Kinderarche Sachsen

Eltern wollen weiter für Erhalt der Kita kämpfen

Die Eltern haben andere Pläne. Sie wollen sich weiter für den Erhalt ihrer Kita stark machen. Auch darüber, sich einen anderen Träger zu suchen, sei bereits gesprochen worden. Aus dem jetzigen Elternrat, den Eltern der Kita und der ehemaligen Vorsitzenden Manuela Hammer wurde nun eine Elterninitiative gegründet. Ende März wollen sie die Online-Petition der Eltern zum Erhalt der Kita dem Radebeuler Bürgermeister Bert Wendsche (parteilos) übergeben werden.