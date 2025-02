Die Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen hat für Donnerstag einen ganztägigen Warnstreik in Kindertageseinrichtungen in Dresden angekündigt. Betroffen sind die Kitas im Eigenbetrieb der Stadt. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Angesichts der tragischen Ereignisse in München werde auf lautstarke Kundgebungsmittel bei der Demonstration verzichtet, so die GEW Sachsen.

"Wir wollen schnell einen guten Tarifabschluss. Erzieherinnen und Erzieher leisten gerade in der Erkältungszeit Übermenschliches", sagt Burkhard Naumann, Vorsitzender der GEW Sachsen. Es würden bessere Arbeitsbedingungen in Kitas und Horten benötigt. Deshalb fordere die Gewerkschaft eine Lohnerhöhung und mehr freie Tage zur Erholung. "Auch das Land muss seine Hausaufgaben machen", so Naumann weiter. "Die Kommunen benötigen mehr Unterstützung bei der Kita-Finanzierung und für einen besseren Personalschlüssel."

Zweite Verhandlungsrunde für den 17. und 18. Februar geplant