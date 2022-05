Prämiensparen Verbraucherzentrale klagt gegen Ostsächsische Sparkasse Dresden

Als erstes sächsisches Bankeninstitut habe die Ostsächsische Sparkasse Dresden im Zinsstreit um Langzeitsparverträge teilweise eingelenkt. Das teilte am Montag die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) mit. Hintergrund der Reaktion sei eine Musterfeststellungsklage, die die Verbraucherzentrale jetzt am 23. Mai auch gegen die Ostsächsische Sparkasse vor dem Oberlandesgericht in Dresden eingereicht hat.