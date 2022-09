Letzte Generation Dresdner Klimaaktivist in Schweden wegen Sabotage vor Gericht

Christian Bläul, Kopf der Klimaschützer "Letzte Generation" in Dresden, sitzt in Schweden in Untersuchungshaft. Am Freitag soll er nach Angaben der Stockholmer Behörden vor Gericht gestellt werden. Dem 40-Jährigen wird Sabotage vorgeworfen.

Bläul hatte sich am 17. August in der Hauptstadt von Schweden an einer Straßenblockade der schwedischen Schwesterorganisation "Återställ Våtmarker" beteiligt, wie Lilly Schubert von der "Letzten Generation" gegenüber MDR SACHSEN bestätigte. Die schwedischen Klimaschützer von "Återställ Våtmarker" setzten sich mit der Aktion für die Wiederherstellung von Sumpfgebieten ein.

Bläul hat mit anderen Klimaschützern im August eine Straße in Stockholm blockiert. Bildrechte: Letzte Generation

Keine Freilassung auf Kaution

Während die Aktivisten aus den skandinavischen Ländern nach kurzzeitiger Festnahme auf freien Fuß kamen, blieb der Deutsche in U-Haft. Dies sei mit einer möglichen Fluchtgefahr begründet worden, so Schubert.

Wenige Tage später wurde ein zweiter Deutscher - der Berliner Kevin Hecht - ebenfalls in Schweden festgenommen. Er hatte sich aus Solidarität zu Bläul an einer weiteren Straßenblockade von "Återställ Våtmarker" beteiligt. "Es war klar, dass die Möglichkeit besteht, dass jemand inhaftiert wird", so Schubert. Bläul und Hecht sind die ersten Bürger, die für ihren Einsatz für die Klimarettung in Schweden im Gefängnis sitzen, wie die Sprecherin der Protestorganisation betonte.

Christian Bläul wird in Stockholm von schwedischen Polizisten festgenommen. Bildrechte: Letzte Generation

Deutsche Botschaft betreut den Fall

Während der Prozesstermin für den 30-jährigen Hecht noch aussteht, soll Bläul am Freitag in einem Eilverfahren vor Gericht gestellt werden. Die Anklage lautet auf Sabotage, teilte die Stockholmer Justizbehörde auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Dem Dresdner wird eine erhebliche Verkehrsbehinderung vorgeworfen. "Der Fall ist uns bekannt. Der Betreffende wird durch die Botschaft Stockholm konsularisch betreut", heißt es aus dem Auswärtigen Amt.

Es geht mir den Umständen entsprechend gut im Gefängnis. Ich werde das bis zum Ende durchstehen, weil ich meinem moralischen Kompass folge. Christian Bläul Klimaaktivist

Schubert von der "Letzten Generation" bezeichnete es als erschreckend, dass die schwedische Institution mit drei Wochen U-Haft auf den Protest der beiden Deutschen reagiert hat. Mit der Anklage auf Sabotage drohten dem Familienvater als Höchststrafe bis zu vier Jahre Gefängnis.

Die Organisation versucht mit ihrem Mitglied Kontakt zu halten: "Wie soll ich mit dem Wissen leben, dass wir unsere Kinder in den Tod schicken? Wenn ich mich jetzt dem fossilen Wahnsinn nicht in den Weg setze, kann ich im Leben keinem Kind mehr in die Augen schauen", schrieb der Physiker aus der Einzelhaft. Über die Haftbedingungen beklagte sich der 40-Jährige nicht: "Es geht mir den Umständen entsprechend gut im Gefängnis. Ich werde das bis zum Ende durchstehen, weil ich meinem moralischen Kompass folge."

Erster Klimaaktivist in Deutschland verurteilt