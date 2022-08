Klimaprotest Umweltaktivisten kleben sich an Sixtinische Madonna in Dresden

In der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden ist es am Mittag zu einem Vorfall an einem der berühmtesten Werke der Sammlung gekommen. Zwei Mitglieder der Klimabewegung "Letzte Generation" haben sich nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) mit Klebstoff an den Rahmen des weltberühmten Gemäldes "Sixtinische Madonna" von Raffael geklebt. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage von MDR SACHSEN sagte, wurde das Kunstwerk selbst nicht beschädigt, nur der nicht historische Rahmen. Restauratoren würden nun die Schäden sichten und zeitnah beheben.