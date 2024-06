Fast zwei Jahre nach der Klebe-Attacke auf das Bild "Sixtinische Madonna" in Dresden im Namen des Klimaschutzes hat am Mittwoch der Prozess gegen zwei Beschuldigte begonnen. Zu Prozessbeginn haben die 23 Jahre alte Angeklagte und ein 24-jähriger Angeklagter die Tat in der Gemäldegalerie Alte Meister am 23. August 2022 gestanden.