Prognose: Mehr Rotwein und auch Chardonnay aus Sachsen

Die Wackerbarth-Winzer gehen davon aus, dass mittelfristig mehr Rotwein in Sachsen angebaut werde. Hinzu kämen bekannte Weißwein-Sorten, wie Chardonnay oder Sauvignon Blanc, die es bisher hierzulande eher selten gibt. Auch Neuzüchtungen - sogenannte pilzwiderstandsfähige Sorten (Piwis) - könnten verstärkt angepflanzt werden. Viele sind aber noch in der Erprobung und - so Wackerbarth - und: Sie seien "nicht per se per se nicht besser geeignet für trockene Sommer als traditionelle Rebsorten".

Die Mission der Piwis ist die Ertragssicherung bei einem geringeren Bewirtschaftungsaufwand. Staatsweingut Schloss Wackerbarth

DWI: Südländische Rebsorten in Deutschland auf Vormarsch

Vom Deutschen Weininstitut (DWI) hieß es auf Anfrage, angesichts des Klimawandels experimentierten die deutschen Weinerzeuger mit neuen "südländischen" Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot und Shiraz/Syrah oder im Weißweinbereich mit Viognier. "Diese Rebsorten haben bislang allerdings nur einen Anteil von etwa einem Prozent an der Gesamtrebfläche in Deutschland", so das DWI. Bis neue an den Klimawandel angepasste Rebsorten bis zur Marktreife gezüchtet oder klimastabile Klone bekannter Sorten selektiert sind, vergehen nach DWI-Schätzung etwa 25 Jahre. Der Umbau von Rebflächen ist eine langfristig angelegte Investition und bedarf genauer Planung: So bringen neu gepflanzte Rebstöcke nach drei Jahren den ersten Ertrag und werden üblicherweise rund 30 Jahre lang wirtschaftlich genutzt.



Sorgen bereiten den Winzern neue Schädlinge, die durch Globalisierung und milderes Klima in Sachsen heimisch werden - allen voran die aus Asien eingewanderte Kirschessigfliege.

Nebbiolo, Viognier und Chardonnay auf Sachsens Weinbergen

In Sachsen ist Wackerbarth nicht der einzige experimentierfreudige Weinbaubetrieb. Beim zuständigen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie haben den Angaben zufolge sächsische Winzer für die roten Rebsorten Nebbiolo, Gamay, Laurot, Cabaret Noir und Schwarzer Heunisch sowie die Weißweinsorten Viognier und Sauvignac (einer neuen Kreuzung aus Sauvignon und Riesling) Anbaueignungsversuche beantragt und genehmigt bekommen.

In sächsischen Weinkellern könnte der Klimawandel dafür sorgen, dass mehr Rotweine ausgebaut werden - im Barrique-Fass und mit hohem Lagerpotenzial. Bildrechte: MDR/L. Müller

Nebbiolo und Viognier sind Klassiker aus viel südlicheren Breitengraden. Auch Syrah wurde bereits in Sachsen auf einer kleinen Rebfläche versuchsweise angebaut. Im vergangenen Jahr hat ferner das Weingut Schuh auf dem Meißner Klausenberg Chardonnay-Reben aus einer französischen Rebschule angepflanzt - auf einer Fläche, auf der zuvor die "Sachsen-Rebsorte" Goldriesling kultiviert worden war. Mehrere Weingüter der Region bieten bereits Chardonnay-Weine in bislang noch kleinen Mengen an.

Das Weingut Schuh hat Chardonnay-Reben in einer französischen Rebschule bestellt und auf der Prestigelage "Meißner Klausenberg" gepflanzt. Bildrechte: Weingut Schuh/Marvin Pelny

Wackerbarth: Goldriesling zieht um, verschwindet aber nicht

Das Staatsweingut Wackerbarth verweist darauf, dass Winzer "bei Neuaufrebung von Weinbergen die klimatische Entwicklung der kommenden 30 bis 40 Jahre im Blick behalten und bei der Auswahl geeigneter, standortangepasster Rebsorten mit berücksichtigen". Burgunder-Sorten, Riesling oder Rotweine generell würden "auch mit der Klimaveränderung weiter sehr gut in unseren Breiten reifen", hieß es. "Frühreife Rebsorten hingegen könnten es mit den prognostizierten klimatischen Veränderungen schwerer haben, jedoch auch weiterhin auf geeigneten Rebflächen im Elbtal angebaut werden."

Der robuste Goldriesling könnte von Steillagen in kühlere Flachlagen "umziehen". Bildrechte: L. Müller