Paarungsversuch Zoo Dresden: Koaladame Sydney kehrt von "Hochzeitsreise" heim

Eine sechsmonatige "Hochzeitsreise" in den Ruhrpott scheint für Koalas nicht allzu ungewöhnlich. Der Dresdner Zoo hat versucht, seine Koaladame Syndey in Duisburg zu verpaaren. Ob Nachwuchs ins Haus steht, ist aber unklar. Am Zuchtprogramm der Koalas in europäischen Zoos will Dresden aber in jedem Fall weiter teilnehmen.