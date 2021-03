Der Zoo will weiter an den Zuchtversuchen der Koalas festhalten. "Inzwischen haben wir ja noch ein Weibchen aus dem Zoo Antwerpen bekommen", so Ludwig. Bei dem jetzt verbleibenden Paar, dem Männchen Mulaja und dem Weibchen Sydney, habe es in der Vergangenheit schon Verpaarungen gegeben. "Diese Verpaarungen, die bisher schon stattgefunden hatten, die fanden immer zwischen dem Weibchen und dem jüngeren Männchen statt. Insofern ist, was die Dresdner Zucht betrifft, der Verlust des älteren Männchens nicht so groß." Ludwig ist optimistisch, dass auch Dresden irgendwann Zuchterfolge vorweisen kann. Das Koala-Paar soll jetzt regelmäßig mit einem Nasenabstrich auf den Pilzerreger getestet werden.

Weibchen Sydney kam aus dem Zoo Antwerpen nach Dresden. Bildrechte: dpa