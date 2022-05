Die Zittauer Schmalspurbahn steht vor ähnlichen Herausforderungen. In diesem Jahr sei der Fahrbetrieb durch Kohlevorräte gesichert, hat die dortige Geschäftsführung der "Sächsischen Zeitung" gesagt. Eine Umlage der höheren Kohlepreise auf Fahrgäste sei nicht möglich, da auch die Zittauer Schmalspurbahn als ÖPNV-Verkehrsmittel an Verbundtarife gebunden sei. Museumsbahnen, die von Vereinen betrieben werden, könnten flexibler an der Fahrpreisschraube drehen - solange, wie dies die Bahnfans akzeptieren und sich leisten können.

Die Zittauer Schmalspurbahn ist trotz steigender Energiepreise an die Verbundtarife gebunden. Bildrechte: imago/Arnulf Hettrich