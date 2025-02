Heute missbrauchen Rechtsextreme das Gedenken für ihre Aufmärsche. Sie wiederholen dort die von den Nationalsozialisten behaupteten Zahlen und verklären Dresden mythisch zu einer Opferstadt. Doch Dresden war nie die unschuldige Kulturschöne – im Gegenteil.

Dresden war Gauhauptstadt, Dresden war ein wichtiger Militär- und Industriestandort, sächsische Verwaltung und Regierungssitz, Zentrale sämtlicher NS-Organisationen. In den 1930er-Jahren hatte sich Dresden zu einem der wichtigsten Rüstungsstandorte des Reiches entwickelt, ab 1942 passierten täglich etwa 28 Militärfahrzeuge mit bis zu 20.000 Soldaten den Bahnhof Dresden-Neustadt.

Der Güterbahnhof gleich nebenan war Ausgangspunkt und Zwischenstation für Deportationen vieler jüdischer Menschen. Das nationalsozialistische Vernichtungssystem wurde vom Großteil der Dresdner Stadtgesellschaft gebilligt, befürwortet und unterstützt.

Tief sitzender Antisemitismus

So rühmte man sich am Weißen Hirsch bereits 1933, "judenfrei" zu sein. Und massenweise strömten die Besucherinnen 1937 in den Lichthof des Dresdner Rathauses, als dort die Ausstellung "entartete Kunst" zu sehen war. Und in vorauseilendem Gehorsam riss man die jüdische Bevölkerung bereits Herbst 1939 aus ihren Wohnungen, obwohl die reichsweite Verordnung dazu erst im April 1940 erfolgte.

Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich

Auf der Frauenkirche wehten während der Amtseinführung des völkischen Landesbischofes Ferdinand Coch die Hakenkreuzfahnen, wenige Meter entfernt wurde in der Reichspogromnacht die Dresdner Synagoge von Gottfried Semper zerstört. Am Münchner Platz wurden Todesurteile der Wehrmachtjustiz vollstreckt. Von den etwa 6.000 Mitgliedern der jüdischen Gemeinde lebten nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch 41 in Dresden.

Die Bürger als Augenzeugen der NS-Verbrechen

Die Dresdner Stadtgesellschaft war Augenzeuge der Schrecken des Nationalsozialismus. Vorsichtig geschätzt arbeiteten bis zu 20.000 Zwangsarbeiter, 12.000 Kriegsgefangene und 4.400 KZ-Häftlinge in der Stadt. Diese Menschen waren Teil des allgemeinen Stadtbildes. Sie begegneten den Dresdnern an jeder Ecke. Nicht nur die Großindustrie beutete diese Personen aus. Nahezu jedes noch so kleine Privatunternehmen und jeder landwirtschaftliche Betrieb setzte Zwangsarbeiter ein.

Bildrechte: IMAGO

Dresden war keine Stadt des Widerstands. Auch wenn sich einige Angehörige des Widerstands vom 20. Juli 1944 aus ihrer Zeit in Dresden kannten und es einige kleine, lokale Widerstandsgruppen gab.

Die NS-Diktatur kam von unten

Das Jahrzwölft der NS-Diktatur kam nicht von oben, es kam von unten. Schon vor der Jahrhundertwende hatte sich in Dresden eine völkisch-antisemitische Subkultur gebildet. An den Elbhängen dominierte eine kulturpessimistische Stimmung. Der "1. Internationale antisemitische Kongress" fand in der Dresdner Altstadt statt, und in der Amtszeit des Dresdner Oberbürgermeisters Gustav Otto Beutler verpflichteten sich mehrere Turn- und Gesangsvereine, keine Bürger jüdischer Herkunft mehr aufzunehmen.

Der Verein deutscher Studenten prahlte damit, "judenfrei" zu sein. Beim Zirkus Sarrasani fanden Völkerschauen statt. Der bis heute für seine dekorativen Bauplastiken bekannte Richard Guhr gründete die "Deutsche Kunstgesellschaft", die ideologische Vorarbeit für das Kunstverständnis der Nationalsozialisten leistete. Die Konservativen radikalisierten sich, die Mitte brach – und das nicht nur in Dresden, sondern im ganzen Land.

Dies alles führte zur Machtergreifung der Nationalsozialisten, zur millionenfachen Ermordung, zum Weltkrieg und schließlich zur Bombardierung der Stadt. Die Frage, ob die Bombardierung möglicherweise ein Kriegsverbrechen gewesen ist, bringt uns heute genauso wenig weiter wie nachgetragene geostrategische Überlegungen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Angesichts des Mahnmals von Krieg und Gewalt, das die Bombardierung hinterlassen hat, sollten wir uns vielmehr mit der Frage beschäftigen, was wir konkret aus der Geschichte lernen können. Denn hätte es um die Jahrhundertwende und in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts eine aktive Zivilgesellschaft gegeben, die den Aufstieg der Nationalsozialisten verhindert hätte, wären die Bestrebungen der Rechten nicht verharmlost und negiert oder gar heimlich gewollt gewesen – das alte Dresden stünde heute noch.

Bildrechte: S. Fischer

Über die Autorin Charlotte Gneuß wurde 1992 in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) geboren. Ihre Eltern stammen aus Dresden und waren aus der DDR geflüchtet. Gneuß studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig sowie an der Universität der Künste Berlin. 2023 wurde ihr Debüt-Roman "Gittersee", der in den 70er-Jahren in Dresden spielt, für den Deutschen Buchpreis nominiert. Der Roman löste zugleich eine Debatte darüber aus, wer über DDR-Geschichte erzählen darf. 2024 war Charlotte Gneuß Dresdner Stadstschreiberin.