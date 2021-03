Der Sächsische Landtag hat am Mittwoch beschlossen, den kommunalen Finanzausgleich zu reformieren. Konkret geht es um das Dritte Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen (SächsFAG) und darum, wie Steuergelder verteilt werden. "Mit dem Beschluss haben die Kommunen endlich Planungssicherheit, was sowohl für wichtige Investitionen vor Ort als auch für die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie entscheidend ist", sagte Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU).

Mit der Novelle soll der Finanzausgleich moderner werden und das Geld gerechter verteilt werden. "Erneut steht den Kommunen etwa ein Drittel des Landeshaushaltes, rund sieben Milliarden Euro jährlich, zur Verfügung", sagte Finanzminister Vorjohann. Bei der Verteilung der Steuergelder will das Land auf die unterschiedlichen Belastungen in den Kommunen reagieren. 2021 werde keine Gemeinde einen Verlust erfahren und für die Folgejahre stehe ein Strukturausgleich in Höhe von 133 Millionen Euro zur Verfügung.