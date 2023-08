Ich bin eine eifrige Konzertgängerin und hole seit dem Ende der Corona-Pandemie gefühlt alles nach, was ich in den Jahren seit 2020 verpasst habe. Heute gehe ich zum Konzert von Peter Fox am Elbufer in Dresden. Als seine erste Solo-Single seit 2009 im Oktober 2022 erschien, hatten meine Freunde und ich auf mehr gehofft. Und tatsächlich: Es folgten mehrere Singles und schließlich ein Album. Ach, wenn er doch auch auf Tour gehen würde, hofften wir damals. Nur einen Tag nachdem wir diesen Gedanken ausgesprochen hatten, gab es die Ankündigung und wir schlugen bei den Karten zu.

Schwitzen in langen Hosen

Nun ist es endlich so weit: Die Sonne strahlt, mehr als 30 Grad im Schatten und ich frage mich, was mich geritten hat, eine lange Jeans anzuziehen. Es war meine übervorsichtige innere Stimme, die sagte: "Es ist ein Open-Air-Konzert. Was, wenn es abends am Fluss kalt wird?" Klar, mitten in der Hitzewelle. Aber ich kann mich nicht mehr umziehen und bin froh, dass ich mich wenigstens dazu überwinden konnte, meine Jacke im Auto zu lassen. Nicht auszudenken, wenn ich die auch noch um die Hüfte gebunden hätte.

Beim Soundcheck habe ich kurzzeitig einen guten Blick auf die Bühne. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Am Eingang stehen bereits eineinhalb Stunde vor Einlassbeginn hunderte Menschen. Zur Belohnung für ihr Durchhaltevermögen können sie dem Soundcheck zuhören, der in dem Moment beginnt, als ich ankomme. Ausnahmsweise werde ich mich heute nicht in die Menge einreihen, sondern das Konzert durch den Presseeingang betreten. Doch wo finde ich den? Die Security schickt mich von A nach B, bis endlich klar ist, dass es der Eingang für die Gästelistenplätze ist. Von dort aus habe ich einen hübschen Blick auf die Bühne beim Soundcheck, bevor der Aussichtspunkt doch noch von Mitarbeitern abgesperrt wird.

Tickets verloren. Was nun?

An diesem Eingang stehen nur wenige viele Leute, was ich bei der Hitze wirklich zu schätzen weiß. Ich lerne Linda und Patrick gehen. Die beiden sind extra mehr als vier Stunden aus Bayern angereist. Noch können sie sich nicht richtig auf das Konzert freuen. Patrick hatte Linda die Tickets vor Monaten inklusive Hotelübernachtung zum Geburtstag geschenkt. "Aber gestern Abend konnten wir die Tickets einfach nirgendwo finden", erzählt er.

Linda und Patrick haben ihre Karten nicht gefunden. Trotzdem haben sie es geschafft, das Konzert zu besuchen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Sie hätten die ganze Nacht ihre Wohnung durchsucht. Voller Verzweiflung hat Patrick die Ticketagentur kontaktiert und nun ein recht amtlich aussehendes Schreiben dabei, dass seinen Kauf der Karten belegen soll. "Hoffentlich funktioniert das." Sicher sei er sich aber nicht. "Wir hätten auch nach Nürnberg oder so fahren können. Das wäre viel näher gewesen", meint Patrick. "Aber wir haben Fotos von Konzerten in Dresden gesehen und wollten diese Kulisse am Elbufer erleben."

Bester Überblick von der Empore

Als es endlich reingeht, drücke ich den beiden kräftig die Daumen. Und wirklich: Direkt hinter mir betreten sie das Gelände. Erleichtert schauen sie mich an. "Wir hätten nicht gedacht, dass das klappt." Wir wünschen uns viel Spaß und ich mache mich auf den Weg zu meinen Freunden. Es ist nicht unser erstes Konzert am Elbufer, deswegen haben wir vereinbart, wo wir stehen. Unser Lieblingsplatz ist direkt an der Brüstung der Empore. Wir wollen nicht ins Gedränge direkt vor der Bühne. So haben auch die kleineren von uns perfekte Sicht auf die Bühne.

Von der Empore aus haben auch die kleineren von unserer Gruppe einen guten Blick auf die Bühne. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Von der Bühne ins Publikum