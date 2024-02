Das Universitätsklinikum Dresden baut mit der Krankenkasse AOK Plus das Therapieangebot für Kopfschmerz bei Kindern und Jugendlichen aus. Beide Partner haben sich demnach über die Bezahlung der Angebote geeinigt. Ziel sei, sachsenweit betroffene Kinder zu versorgen. Ein erster Standort soll in der Kinderklinik des Städtischen Klinikums Görlitz öffnen, Chemnitz und Leipzig sollen folgen. Denn 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen leiden regelmäßig unter Kopfschmerzen. Das hat laut Universität Dresden eine Studie an Schulen der Landeshauptstadt ergeben.

Immer mehr Kinder mit Kopfschmerzproblemen in Sachsen

Demnach fehlen von den betroffenen Kindern und Jugendlichen mehr als 20 Prozent immer wieder im Unterricht. Rund fünf Prozent der Betroffenen leiden unter schweren kopfschmerzbedingten Einschränkungen im Alltag und können nicht zur Schule gehen. Das wiederum wirke sich auf den Bildungsweg der Betroffenen aus.



Zwischen 2015 und 2019 stieg die Zahl der Kopfschmerzdiagnosen bei Kindern und Jugendlichen um 44 Prozent an, sagt die Leiterin der Kopfschmerzambulanz am Uniklinikum Dresden, Gudrun Goßrau. Und: "In den anschließenden Corona-Jahren mit Schulschließungen und Homeschooling kamen noch einmal deutlich mehr Fälle dazu."

Durchbeißen, statt fröhliches Teenie-Leben

Wie sehr häufiger Kopfschmerz belastet und wie weit der Weg bis zur richtigen Therapie ist, weiß auch Vivien Müller aus Bannewitz. Mit Beginn der Pubertät klagte sie über Kopfschmerzen, mal stärker, mal weniger stark. Ihre Mutter Christiane Müller sagt, dass die Schmerzen zwar nicht so schlimm waren, dass Vivien länger nicht zur Schule gehen konnte. "Sie hat sich immer durchgebissen." 20 Tage Kopfschmerzen pro Monat seien normal für das Mädchen gewesen.



Trotzdem suchten die Eltern und Vivien Hilfe bei Ärzten, auch beim Frauenarzt. "Bis zur Kopfschmerzdiagnose war es ein langer Weg, weil in den vielen Untersuchungen, auch im MRT, keine körperlichen Ursachen gefunden wurden." Die Kinderärztin empfahl dann das Dresdner Kinder- und Jugendkopfschmerzprogramm (DreKiP) am Uniklinikum.

Therapie nimmt ganzes Leben des Kindes in den Blick

Die Kopfschmerzambulanz am Uniklinikum bietet betroffenen Familien über DreKiP eine Therapie. Die Strategie dafür ist laut Klinikum in den vergangenen Jahren aufgebaut worden und bezieht biologische, psychische und soziale Faktoren bei Kindern mit ein, die unter Kopfschmerz und Migräne leiden. Konkret geht es um medikamentenfreie Ansätze wie Bewegung, Ausdauersport und Stressreduktion, Gespräche in Gruppen mit sechs bis acht Kindern. Bei akutem Migränekopfschmerz besprechen die Ärzte auch Medikamenteneinsatz. Auch die Eltern werden in die Sitzungen mit einbezogen.

So bekam Vivien aus Bannewitz Maltherapie, Sporteinheiten wie Klettern und Gymnastik und stellte ihre Ernährung um. "Das hat ihr sehr geholfen“, sagt ihre Mutter. All das habe Vivien dabei unterstützt, besser mit dem Kopfschmerz umzugehen. Inzwischen ist Vivien 18 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur Erzieherin. Sport ist bis heute ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags.

Was kann Kopfschmerzen und Migräne bei Kindern auslösen?