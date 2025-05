In luftiger Höhe zwischen den Ästen der Bäume rund um das Landtagsgebäude in Dresden ziehen derzeit Rabenkrähen ihren Nachwuchs auf. Da die Tiere ihre Jungen oft mit großem Einsatz verteidigen, hat die Landtagsverwaltung jetzt wieder Warnschilder rund um das Gebäude aufgestellt.

Nachdem im Mai 2023 eine 39-jährige Frau beim Vorbeigehen wiederholt von einer Krähe attackiert und dabei am Kopf verletzt wurde, warnt der Landtag regelmäßig in der Brutzeit vor den Vögeln. Laut Landtag hat es auch in diesem Jahr bereits einige Angriffe gegeben, glücklicherweise ohne Verletzungen.