Es sei "wie bei einem Erdbeben" gewesen, schildert ein Anwohner den Umsturz des Baukrans. Das passierte am Montag nahe der belebten Prager Straße in Dresden. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. Am Dienstag wurde der Kran durch eine Spezialfirma mit schwerem Gerät geborgen. Ein Statiker überprüft die Sicherheit am Haus und der zertrümmerten Fassade, Mitarbeiter des Straßen- und Tiefbauamts sahen sich die Schäden am Gehweg und der öffentlichen Beleuchtung an.