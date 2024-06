In der Kinderchirurgie des Universitätsklinikums Dresden ist ab sofort ein spielerisches Hilfsmittel am Start. Eine Bettauflage, die an ein Cockpit von Rennfahrzeugen erinnert: mit Lenkrad, Schaltern und Leuchtdioden an der Armatur. Damit will die Uniklinik kleinen Patienten die Angst vor einer Operation nehmen. Der Weg im Krankenbett zum OP-Saal soll nun als spielerische Autofahrt Lachen auf die Kindergesichter zaubern und Stress abbauen helfen, so der Wunsch der Klinik.