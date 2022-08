Es ist eine außergewöhnliche Konstellation für eine öffentliche Diskussionsveranstaltung. Am Dienstagabend treffen in Dresden im traditionsreichen Filmtheater Schauburg Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) zum Streitgespräch aufeinander.

Bei der Veranstaltung mit dem Titel "Deutschland und Sachsen in der Zeitenwende. Was jetzt zu tun ist." debattieren nicht nur zwei langjährige Landespolitiker - der eine CDU, der andere SPD - die mit den Grünen derzeit in Sachsen gemeinsam regieren. Beide haben auch in der jeweiligen Bundespartei einiges zu sagen. Michael Kretschmer als stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender und Martin Dulig als SPD-Ost-Beauftragter.