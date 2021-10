Nach einem Jahr Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie soll es in diesem Jahr wieder ein großes Adventskonzert im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden geben. Wie die Veranstalter auf ihrer Internetseite mitteilten, werden der Kreuzchor und die Dresdner Kapellknaben am 17. Dezember gemeinsam mit vielen Stars Weihnachtsstimmung in das Stadion bringen.