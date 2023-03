Der 1216 gegründete Dresdner Kreuzchor ist einer der renommiertesten Knabenchöre Deutschlands. Der städtischen Institution gehören aktuell 138 Sänger zwischen 9 und 19 Jahren an. Das Ensemble gestaltet Gottesdienste, Vespern und Musik in der Kreuzkirche, das Repertoire reicht vom Frühbarock bis zu Uraufführungen zeitgenössischer Musik. Dazu kommen Tonaufnahmen, Auftritte auch mit der Sächsischen Staatskapelle, sowie Tourneen im In- und Ausland.