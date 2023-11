Die "Tatort -Ermittler" Winkler, Gorniak und Schnabel gehen am Sonntagabend wieder auf Verbrecherjagd an der Elbe. In "Was ihr nicht seht" wacht eine junge Frau orientierungslos und benommen mit einem Messer in der Hand auf - neben ihrem erstochenen Freund. Als die Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) am Tatort eintrifft, erkennt sie in ihr ihre alte Schulfreundin Sarah Monet. Winklers Kollegin Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und die Kriminaltechnik sind bereits bei der Arbeit.